Fifa autoriza Barcelona a vender Vitor Roque ao Palmeiras

O atacante Vitor Roque, de 19 anos, pode reforçar o Palmeiras nesta janela de transferência. De acordo com informações da “ESPN”, a Fifa autorizou o Barcelona a finalizar a transferência em definitivo do brasileiro, antes do fim da temporada europeia.

Inicialmente, a La Liga vetou a operação de transferência do jogador. O atacante brasileiro teria que ser reinscrito pelo Barcelona após o empréstimo para o Real Betis. Assim, a entidade entendeu que o processo de transferência para o Palmeiras seria bloqueado por não cumprir o artigo 159 da RFEF (Federação Espanhola). Contudo, a Fifa analisou o caso e interpretou que a operação é legal. Agora, os clubes envolvidos aguardam que a entidade máxima do futebol emita um comunicado oficial autorizando a venda.

Vitor Roque é o plano A do Palmeiras, que está disposto a investir para trazer o atacante. Neste momento, o clube não tem um substituto caso as negociações falhem e quer contar com o jogador ao menos para o Super Mundial de Clubes.

O Verdão, aliás, possui um acordo com o Barcelona para comprar 80% dos direitos de Vitor Roque por 25 milhões de euros (R$ 151,6 milhões na cotação atual). Os catalães ficariam com os 20% restantes.

Contratado junto ao Athletico-PR no começo de 2024, Vitor Roque não conseguiu render no futebol espanhol. Sem espaço no Barcelona foi emprestado ao Betis. O começo no clube de Sevilha foi bom, mas o brasileiro perdeu a titularidade.

Palmeiras no mercado

Vitor Roque, afinal, pode ser o sexto reforço do time de Abel Ferreira para 2025. Antes, chegaram os defensores Bruno Fuchs e Micael, além do volante Emi Martínez e os atacantes Facundo Torres e Paulinho. A equipe se prepara para a disputa do Mundial de Clubes, que ocorrerá entre os meses de junho e julho. O Palmeiras está no Grupo A, ao lado de Porto (POR), Al Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA).

