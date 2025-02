Fernando Gago descarta pedir demissão no Boca Juniors

“Me sinto 100% com forças (para continuar). Queremos uma chance de recuperação o quanto antes. É uma situação incômoda. Mas vamos seguir Mas vamos seguir trabalhando. Gostei da equipe hoje, geramos situações. Até o último momento, tivemos situações. Temos que fazer uma autocrítica e, a partir disso, seguir trabalhando.”

“(A eliminação) É um golpe duríssimo. Era um sonho que tínhamos, uma partida que merecíamos ganhar. Tivemos muitas situações, mas não aconteceu. É uma dor, uma tristeza muito grande que temos no vestiário, no torcedor, entre nós, pelo sonho que tínhamos. Vamos seguir trabalhando e, a partir daí, seguir crescendo”, agregou.

Troca para as penalidades

No último minuto do tempo regulamentar, antes das penalidades, chamou a atenção a troca de goleiros com Marchesín dando lugar a Leandro Brey. Sobre isso, o comandante da equipe de La Boca entende que, além do talento do atual reserva em disputas do tipo, o arqueiro reserva se mostra “mais acostumado as análises” dos batedores adversários no trabalho diário: