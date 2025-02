Felipe Neto se torna conselheiro de Textor no Botafogo; entenda

LEIA MAIS : Botafogo faz reunião com Crespo e negocia chegada do argentino

Nas últimas semanas, o influenciador Felipe Neto começou a postar assuntos sobre o Botafogo e chegou a falar que se tornaria “setorista” do clube. Inicialmente, ele iria desmentir as informações falsas em geral. Além disso, Felipe defendeu o do dono da SAF do Alvinegro, John Textor, que recebeu críticas pela demora na contratação de um técnico.

“Pra quem acha que o dono [Textor] “abandonou”, estava até agora debatendo sobre os treinadores (agora sobraram poucos) e contratações. Tive que mandar ele ir dormir, como já aconteceu outras vezes. (…) O cara pensa no Botafogo 24 horas por dia, diferente do que muitos estão acreditando. Ele fala sobre Botafogo o tempo todo e eu estou postando isso sem tê-lo consultado”, postou Felipe.

Textor contou, aliás, que as conversas entre os dois não são recentes. Eles se falam frequentemente sobre diversos assuntos relacionados ao clube, de contratações a opiniões sobre jogos. Assim, Felipe Neto ganhou influência com dicas e conselhos para o dono da SAF.

Também empresário, Felipe Neto patrocinou o clube em 2019 com a “Neto’s”. Ele também participou da contratação do uruguaio Rodrigo Aguirre, em 2018. Desde então, nunca mais participou de questões do Botafogo de forma oficialmente.

A situação do Botafogo

Há 54 dias sem treinador, o time do Botafogo foi eliminado do Carioca, perdeu a Supercopa do Brasil e tentará reverter desvantagem de dois gols contra o Racing na Recopa. Alvo de críticas, o empresário, aliás, mantém a postura de preparar o time de olho na Libertadores, no Brasileiro e na Copa do Brasil. Ele, afinal, não concorda com uma temporada que dure 11 meses.

“Futebol é sobre preferências pessoais. Felipe conhece muito futebol e está muito preparado para oferecer as opiniões dele. É divertido falar com ele”, disse o norte-americano.