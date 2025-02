Em casa, Juventus dá vexame e cai nos pênaltis para o Empoli na Copa da Itália

A Juventus caminha para terminar a temporada 2024/25 sem título. Nesta quarta-feira (26), apenas sete dias após ser eliminada da Champions League, a Velha Senhora caiu também da Copa da Itália. Foi após empate por 1 a 1 com o Empoli, em pleno Allianz Stadium, e disputa por pênaltis: vitória por 4 a 2 da equipe da Toscana, que chegou aos 12 jogos sem vitórias na temporada e luta contra o rebaixamento no Campeonato Italiano. Agora, a equipe enfrenta o Bologna em sua primeira semifinal na história. .

Favoritaça a vencer a partida, não levou muito para a Juventus começar a criar perigo. Kolo Muani deu uma ‘casquinha’ para Nico González, que saiu na cara do gol logo aos 2′. O chileno, no entanto, errou o alvo por cima.

Apesar dos esforços da Velha Senhora, quem abriu o placar foram os visitantes, dando indício de que a noite seria difícil para os Bianconeri.

. Maleh recebeu livre na intermediária, cortou para o direito e, de longe, tentou a sorte: golaço, aos 24′.

No último lance do primeiro tempo, Konaté poderia ter dobrado a vantagem com uma grande chance. O goleiro Vàsquez lançou e o camisa 90, em condição legal, ficou na cara de Perín. Mas ele caprichou tanto na finalização que acertou o pé da trave, perdendo uma oportunidade de ouro.

Apesar de flertar com a derrota, a Juve chegou ao empate com um gol de placa no segundo tempo. Aos 21′, Marcus Thuram recebeu de Kolo Muani e deu um drible da vaca espetacular, em lance para lá de plástico. Após deixar o adversário caído, ele tocou na saída do goleiro Vàsquez, levando o Allianz à loucura.