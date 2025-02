Cruzeiro tenta troca entre Matheus Pereira e Luiz Araújo, mas Flamengo barra negócio

CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, fez contato com José Boto para negociação, mas Rubro-Negro considera Luiz Araújo 'inegociável'

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande. Matheus Pereira vive um clima tenso no clube desde que declarou em entrevista seu desejo de deixar o Cruzeiro para jogar na Europa. A situação piorou quando o clube mineiro negociou sua saída com o Zenit, da Rússia, com a autorização do próprio jogador, mas ele não assinou o contrato, mesmo após realizar exames médicos .

Nos últimos dias, o Cruzeiro tentou viabilizar uma troca envolvendo Matheus Pereira e Luiz Araújo. O CEO da equipe mineira, Alexandre Mattos, fez contato com o Flamengo, mas as negociações não avançaram.

Diante disso, o Cruzeiro tentou uma nova abordagem com o Flamengo. Alexandre Mattos entrou em contato com o diretor rubro-negro, José Boto, e ofereceu Matheus Pereira. A proposta inicialmente gerou interesse.

No entanto, o dirigente cruzeirense sugeriu incluir um jogador do Flamengo na negociação e tentou envolver Luiz Araújo no negócio. O novo técnico da Raposa, Leonardo Jardim, é um grande admirador do atacante carioca. Mattos chegou a afirmar que já havia conversado com os empresários de Luiz Araújo, restando apenas a aprovação do clube carioca.

Porém, o Flamengo rapidamente descartou a continuidade da negociação. A resposta final do clube rubro-negro foi que o atacante é inegociável no momento.

Sem negócio, Cruzeiro e Matheus Pereira buscam se acertar. O jogador vive momento de questionamentos, inclusive com o torcedor. A Raposa atenta a isso observa o melhor cenário para evitar desgaste e não perder um ativo. Vale ressaltar que em julho de 2023, o Cruzeiro pagou ao Al-Hilal 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) para contar com o meia.