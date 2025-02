Bologna x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Bologna e Milan se enfrentam, nesta quinta-feira (27), às 16h45 (de Brasília), em partida atrasada pela 9ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A bola rola no Estádio Renato Dall’Ara, em Bérgamo, no confronto direto que coloca frente a frente duas equipes que lutam por uma vaga nas próximas competições europeias.

Como chega o Bologna

Em casa, o Bologna quer a vitória neste confronto direto para voltar para a zona de classificação para as próximas competições europeias. Isto porque o time está na 8ª posição do Calcio, com os mesmos 41 pontos do Milan, em 7º, mas pode pular para 6º em caso de vitória, colocação que garante uma vaga na próxima edição da Liga Conferência.

Além disso, esta é uma oportunidade para o Bologna quebrar um tabu e voltar a vencer o Milan em casa, algo que não acontece desde 2002.

A única baixa confirmada na equipe é Emil Holm. Ao mesmo tempo, Jens Odgaard voltou a treinar e pode aparecer como opção no banco de reservas para o técnico Vincenzo Italiano.