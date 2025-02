Athletico acerta a compra do atacante Renan Peixoto junto a Portuguesa

Jogador tinha contrato de três anos com a Lusa, mas ganhou valorização pelas atuações convincentes no Campeonato Paulista

O Athletico fechou, nesta terça-feira (25), a compra do atacante Renan Peixoto junto a Portuguesa. Os clubes chegaram ao acordo para os paranaenses adquirirem 70% dos direitos econômicos do atacante de 25 anos, um dos destaques da equipe rubro-verde na fase de grupos do Campeonato Paulista.

Contratado junto ao SC Bregenz, da Áustria, por R$ 2 milhões em janeiro deste ano, Renan tinha contrato de três temporadas com a Lusa. Ao ganhar valorização nesta edição do Estadual, com três gols e uma assistência em 11 jogos, atraiu os olhares de outros clubes brasileiros. De quebra, ele contribuiu para o clube seguir mais uma temporada na elite paulista e ainda garantir vaga na Série D do Brasileirão de 2026.