Águia de Marabá x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Semifinalista do Campeonato Carioca, o Fluminense volta suas atenções para a primeira fase da Copa do Brasil de 2025. Assim, a equipe carioca mede forças com o Águia de Marabá, nesta quarta-feira (26), às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, capital do Pará. Quem avançar encara na próxima fase o vencedor de Dourados (MS) x Caxias (RS). Em caso de empate no tempo normal, a definição da equipe classificada será nas penalidades máximas. A Voz do Esporte faz a cobertura deste duelo a partir das 18h (horário de Brasília), sob o comando de Eduardo Rizzati, que também estará na narração.