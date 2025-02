Torcedores criam movimento por debate na criação da SAF do Fluminense

"Futuro Flu" é iniciativa visando ampliar o debate sobre a possível mudança na estrutura do clube, com sócios querendo voz

Incomodado com a pressa demonstrada pelo presidente Mário Bittencourt para transformar o Fluminense em SAF, um grupo de tricolores lançou nesta terça-feira (25) o movimento “Futuro Flu”. A iniciativa tem como meta lutar pelo amplo debate sobre tal mudança, dando vez e voz a sócios estatutários e sócios-torcedores. A eleição nas Laranjeiras está marcada para novembro e, por já estar no segundo mandato, Bittencourt não poderá concorrer à reeleição.

O movimento é liderado por Rafael Rolim, advogado e Procurador do Estado; Sergio Poggi, arquiteto do BNDES; e José Eduardo Junqueira, doutor e professor em Direito. O “Futuro Flu”, porém, não é contrário à SAF. Mas questiona a falta de transparência com que a atual diretoria vem conduzindo a questão.