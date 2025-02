São Paulo retoma conversas e pode repatriar Thiago Mendes

Volante volta a entrar na pauta do Tricolor e pode fazer a reposição do lesionado em Pablo Maia nos próximos meses

O São Paulo retomou as conversas para repatriar o volante Thiago Mendes. O jogador de 32 anos esteve no radar no final do ano passado, mas as negociações não avançaram. Entretanto, com a lesão de Pablo Maia, o atleta pode retornar ao Morumbis após oito anos.

O meio-campista tem contrato com o Al-Rayyan, do Qatar, até o final de junho deste ano. Porém, com a necessidade do Tricolor, há conversas para que o jogador seja liberado antes do previsto. De acordo com o Portal “GE”, a possibilidade de um acerto com o São Paulo agora é grande. O clube teria até a próxima sexta-feira (28) para finalizar a contratação, já que a janela de transferências fecha neste dia.