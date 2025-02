Real Sociedad x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de semifinal na Copa do Rei da Espanha. Nesta quarta-feira (26), Real Sociedad e Real Madrid se enfrentam às 17h30 (de Brasília), pelo jogo de ida do principal torneio mata-mata do futebol espanhol. A bola rola na Reale Arena, em San Sebastián. O segundo duelo está marcado somente para o dia 1º de abril, no Santiago Bernabéu. Quem avançar enfrentará Barcelona ou Atlético de Madrid. A final será em jogo único e campo neutro.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).