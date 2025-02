Presidente da CBF se reúne com dirigentes de clubes, e Liga unificada é debatida

Nesta terça-feira (25), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, recebeu os dirigentes de 12 clubes das Séries A e B do Brasileirão, que fazem parte da Liga Forte União (LFU). Entre os temas discutidos, destacou-se a possibilidade de uma Liga unificada no futuro, em que os próprios clubes seriam responsáveis por organizar o Brasileirão. Aliás, no momento, os principais times nacionais estão dividios em dois grupos: Libra e LFU.

Estiveram presentes no encontro os representantes de Botafogo, Internacional, Fluminense, Fortaleza, Sport, Ceará, Mirassol, Athletico-PR, Avaí, Novorizontino, CRB e Criciúma. Outro integrante do grupo, o Cruzeiro, se reuniu com Ednaldo através de Pedro Lourenço, gestor da SAF, na última segunda-feira (24), também na sede da CBF.