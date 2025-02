Pepe, ídolo histórico do Santos, completa 90 anos

Ele foi um atleta com uma bagagem que qualquer jogador se orgulharia de ter: ganhou diversos títulos nacionais, continentais e mundiais. Marcou gols em finais; atuou como técnico no clube que o revelou; recebeu e recebe até hoje o carinho da torcida e se tornou ídolo inquestionável do clube, deixando seu legado marcado na história santista. E essa fama é algo que ele gosta de carregar.

“Eu me sinto muito feliz, porque todo lugar que eu vou, todo mundo me conhece. No Brasil, até no exterior também, pelo que eu fiz no futebol, mas principalmente por ter jogado no Santos, na Seleção Brasileira. Por ter sido o 11, na época que jogava o maior de todos os tempos, o Edson Arantes de Nascimento, o Pelé. Jogava muito, nunca mais aparece um jogador igual a ele”, disse Pepe, em entrevista recente.

As façanhas de Pepe no Santos

Aliás, pelo Santos, ele é o maior vencedor do Campeonato Paulista, com 13 títulos conquistados (11 como jogador e dois como treinador); maior vencedor do Campeonato Brasileiro com sete títulos conquistados (seis como jogador e um como treinador), além do jogador que mais atuou com a camisa do Santos em partidas oficiais, com 750 jogos