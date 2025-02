Pedro inicia preparação física e reduz tempo para volta ao Flamengo

Atacante deu passo importante na recuperação após lesão grave no joelho e pode voltar aos gramados antes do esperado

“Mantivemos contato constante com o Dr. Luiz Antônio Vieira, médico que operou o Pedro e tem acompanhado a recuperação conosco. A resposta do jogador aos estímulos foi excelente, e por isso conseguimos evoluir em sua recuperação. Cada etapa foi sendo vencida e confirmada com os testes aplicados, sempre respeitando a individualidade biológica do atleta e os conceitos de ligamentização. Ainda tem muito trabalho pela frente, pois o tempo é importante neste momento, mas a expectativa é muito boa”, comentou Fernando Sassaki, médico do Flamengo.

Caso tudo ocorra bem e Pedro não sinta dores, a expectativa é a de que o jogador comece a trabalhar com o resto do time no final do mês de março. Neste cenário, seu retorno aos gramados pode ser para abril, um mês antes do esperado. A previsão inicial é que o atacante só estaria à disposição do Flamengo em maio, às vésperas do Super Mundial de Clubes.

A lesão de Pedro

Pedro, afinal, se machucou no começo de setembro do ano passado, em um treino da Seleção Brasileira. Em um lance, o atacante acabou, sozinho, rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Mesmo fora de combate na reta final da temporada, o jogador teve a sua melhor média de gols da carreira em 2024. Com 32 gols em 45 partidas, o artilheiro, aliás, atingiu a marca de 0,7 gols por jogo.