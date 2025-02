Palmeiras não desiste de Vitor Roque, mas contratação depende do Barcelona

Verdão precisa que o clube catalão destrave as negociações com a La Liga. Entidade vetou a transferência do jogador recentemente / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras ainda não desistiu da contratação de Vitor Roque e sonha em contratar o atacante ainda nesta janela de transferência. Contudo, para desbloquear as tratativas, o Verdão depende do Barcelona, do Betis e da La Liga. A entidade, aliás, vetou nesta segunda-feira (24/02), a operação que levaria o atleta de volta para o Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Palmeiras possuía um acordo com o Barcelona para contratar o jogador. Entretanto, de acordo com o protocolo da entidade, Vitor Roque, que está emprestado ao Betis até o meio do ano, precisaria ser “devolvido” ao clube catalão com a janela da Espanha aberta para concretizar a rescisão de contrato. No entanto, a janela está fechada neste momento.

Contudo, a esperança do Verdão segue viva por conta de um regulamento da Fifa. A entidade permite o movimento desde que a janela do país para o qual o atleta vai se transferir esteja aberta. Neste caso, o Brasil ainda permite contratações. A medida chamada “Technical Registration” concede, para efeitos burocráticos, que o jogador rescinda seu contrato, caso não seja mais utilizado pela sua equipe atual. É a partir deste regulamento que o Barcelona pode tentar convencer a La Liga. Toda a burocracia precisaria ser resolvida até a sexta-feira (28/02), data limite para inscrições de jogadores na janela do Brasil. Contudo, as esperanças são baixas. Mesmo com o desejo do Barcelona em sacramentar a venda, a La Liga precisaria ceder e o clube catalão não está com toda essa moral com a entidade. Isso se dá pela transferência de Dani Olmo, que causou um episódio polêmico de fair play financeiro na equipe espanhola.