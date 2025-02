Nottingham Forest x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um confronto direto do G4 da Premier League, o Arsenal visita o Nottingham Forest, no City Ground, nesta quarta-feira (26), às 16h30 (de Brasília), pela 27ª rodada. De um lado, os donos da casa ocupam a 3ª colocação, com 47 pontos, enquanto, do outro, os Gunners somam 53, na 2º posição.

Dessa forma, os visitantes chegam pressionados após o tropeço para o West Ham e tentam se recuperar para encostar no líder Liverpool (a atual diferença é de 11 pontos). Já o Nottingham é a sensação da competição, com boas atuações e campanha.