Messi e Suárez são multados por confusão em jogo na MLS

Liga dos Estados Unidos pune os jogadores por conduta antidesportiva em confusão na partida de estreia do Inter Miami no torneio

Os jogadores do Inter Miami, Lionel Messi e Luis Suárez, receberam multa da Major League Soccer (MLS) por confusão no empate da equipe com o New York City em 2 a 2, no último sábado (22), pela estreia no torneio nacional.

Messi passou a partida reclamando de faltas, em especial de uma de Tanasijevic em Luis Suárez, pedindo a expulsão do defensor do New York City. Ao final do duelo, o argentino dirigiu-se ao árbitro Alexis Da Silva e o chamou de “cagão”. Pela atitude, recebeu cartão amarelo.