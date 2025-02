Manchester United x Ipswich Town: onde assistir, escalações e arbitragem

Um confronto decisivo na luta para fugir da zona de rebaixamento da Premier League. Nesta quarta-feira (26), Manchester United e Ipswich Town se enfrentam às 16h30 (de Brasília), em Old Trafford, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Apesar da distância, as equipes vivem momentos conturbados na competição e querem se afastar do Z-3.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).