Leonardo Jardim pede goleiro para disputar posição com Cássio no Cruzeiro

Gabriel Vasconcellos, do Vitória, é um nome que agrada ao técnico Leonardo Jardim, que deseja mais um nome para disputar com Cássio

Após a eliminação para o América no Campeonato Mineiro, no último sábado, a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim foi contundente. Entre outras declarações, ele afirmou que “ter investimento não é sinônimo de ter bons jogadores”. As palavras duras do treinador atingiram diretamente a diretoria, que agora se movimenta para atender aos pedidos do novo comandante.

A posição de goleiro está entre as que Jardim solicitou reforços. Cássio, um dos grandes nomes do futebol brasileiro na última década, tem cometido falhas recorrentes, embora não tenha sido o principal responsável pela eliminação no fim de semana. Mesmo assim, o treinador busca uma opção para disputar a titularidade.