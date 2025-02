Juventus x Empoli: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeã da Copa da Itália, a Juventus entra em campo pelas quartas de final, contra o Empoli, buscando sua sexta semifinal consecutiva. Será nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, em jogo único – decisão por pênaltis em caso de empate nos 90 minutos. Quem vencer pega o Bologna, que eliminou a Atalanta. Vamos descobrir, então, como chegam as equipes para este importante duelo?

Como chega a Juventus

Eliminada precocemente na Champions e oito pontos atrás da líder Inter no Campeonato Italiano, a Juventus enxerga na Copa da Itália sua provável última chance de terminar a temporada 2024/25 com um título. Afinal, a Velha Senhora, maior campeã do torneio, com 15 conquistas, joga em casa e diante um time que vem em profunda crise.