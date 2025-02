Jogador brasileiro de 19 anos morre no futebol inglês

Vini nasceu no Brasil, mas fez toda a sua carreira em Portugal. Depois, se transferiu para o clube inglês e chegou a treinar junto com o time principal. Nesta temporada, atuou em 13 jogos com o time Sub-21, na Liga de Desenvolvimento.

O jogador brasileiro Vinicius Desouza, de 19 anos, faleceu na última segunda-feira (24), na Inglaterra. Vini atuava nas categorias de base do Warrington Town, da sexta divisão local. As causas da morte não foram reveladas.

Em uma publicação, o Warrington lamentou o falecimento do jogador e desejou os sentimentos à família. O clube descreveu o brasileiro como artilheiro dos “gols mais espetaculares”. Os companheiros de time também lamentaram a partida do amigo.

“Vini era um jogador muito amado e valorizado em nosso time. Ele cresceu em seu tempo em Warrington, e os rapazes tinham muito respeito por ele. Ele era um jogador de muito talento e habilidade, tinha grande impacto conosco e estava ganhando espaço para treinar e jogar com o time profissional. Sentiremos sua falta no campo, mas ainda mais no vestiário e fora do futebol”, escreveu Sam Smith.

