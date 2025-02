Grêmio trava em forma de pagamento em negociações pelo zagueiro Romaña

Imortal deseja parcelar compra do defensor junto ao San Lorenzo. Clube argentino quer maior parte do pagamento das tratativas à vista

O Grêmio sinaliza que vai tentar fechar a contratação do zagueiro Jhohan Romaña até a próxima sexta-feira (28), quando se encerra a janela de transferências no Brasil. Contudo, no atual cenário, o clube gaúcho se esforça para obter um consenso com o San Lorenzo, da Argentina, já que a negociação é vista como difícil de ser concretizada. Afinal, há uma discordância na forma de pagamento. O Imortal pretendia parcelar a compra do defensor, mas o clube argentino colocou como exigência para vendê-lo que a maior parte da remuneração seja feita à vista.

Por estas condições, a diretoria do Tricolor entende que um desfecho positivo é inviável nestas condições. Isso porque o Grêmio já realizou contratações de dois jogadores por altos custos. Tratam-se do zagueiro Wagner Leonardo e do atacante Cristian Olivera. Nas tratativas pelo primeiro, o clube vai desembolsar 4,5 milhões de dólares (pouco mais de R$ 25 milhões na cotação atual) junto ao Vitória. No acerto pelo segundo, o Imortal se comprometeu a pagar o mesmo valor.