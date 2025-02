Garré surge no BID e fica próximo de estreia pelo Vasco

A três dias do fim da janela para transferências internacionais, o Vasco conseguiu inscrever o primeiro de seus reforços recentes. Nesta terça-feira (25), o nome do meia-atacante Benjamin Garré, ex-Krylya Sovetov (RUS), surgiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Assim, o argentino está à disposição para estrear já no sábado (1º de março), contra o Flamengo, em jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca. A partida é a de ida, com a volta ocorrendo no outro sábado (8). Locais e horários ainda a definir pela Ferj, aliás.