Craque do Flamengo promove festa de aniversário da filha e elenco marca presença

Grupo de jogadores do Rubro-Negro demonstra união pelo comparecimento no evento. Funcionários do clube também estiveram presentes

A cerimônia, aliás, teve como temática o futevôlei, modalidade esportiva que a criança treina de maneira assídua. Alguns dos companheiros de Gerson entre os convidados e que estiveram na cerimônia foram revelações da base do Rubro Negro. No caso, o lateral-direito Wesley, assim como os meio-campistas Evertton Araújo e Lorran.

O elenco do Flamengo é considerado um dos mais qualificados do Brasil, mas tal aspecto não é suficiente para formar um time vencedor. Outro elemento visto como essencial é a união entre os atletas, característica que também já demonstrou ter. Afinal, grande parte do grupo esteve presente na festa de aniversário de nove anos da Giovanna Gonçalves, filha do volante e capitão Gerson, no último domingo (23).

Outro jogador mais experiente e também ídolo como o camisa 8, o atacante Bruno Henrique também marcou presença. Alguns funcionários do Flamengo também receberam o convite do capitão da equipe. O artista MC Poze do Rodo, torcedor fanático do time da Gávea e um dos cantores favoritos dos jogadores, foi outra presença ilustre. Ele compartilhou alguns momentos da festa em suas redes sociais.

Flamengo foi implacável na primeira fase do Carioca

No compromisso anterior do Flamengo, a vitória de goleada por 5 a 0 sobre o Maricá, no último sábado (22), Gerson marcou o primeiro gol do duelo. Assim, em sua comemoração, já homenageou a filha de maneira antecipada. O camisa 8 fez um gesto que representava a letra G, primeira letra do nome de sua herdeira. Nesta mesma ocasião, o time da Gávea garantiu a conquista da Taça Guanabara. Isso porque teve a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Carioca.

Na etapa de mata-mata da competição, o Rubro-Negro vai enfrentar o Vasco em duas partidas pelas semifinais. Com a melhor campanha na fase de grupo, o time terá a vantagem do empate no placar agregado e de decidir a vaga na final como mandante.