Corinthians x Universidad Central: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Corinthians

Contra a UCV, Ramón Díaz e a comissão técnica devem escalar o time titular do Corinthians. Algumas peças descansaram no domingo, enquanto outras somaram poucos minutos em campo. Contudo, a única ausência do Timão será Raniele, com uma lesão muscular na coxa direita. Além disso, o treinador pode promover uma mudança no esquema tático da equipe. O argentino vem escalando o Timão no 4-4-2 desde o ano passado, mas estuda uma formação com três atacantes para este embate. Assim, a tendência é a de que Talles Magno entre no time titular na vaga de um dos volantes do Alvinegro.

Como chega a Universidad Central

Do outro lado, a UCV chega confiante para o duelo, uma vez que vem de vitória no Campeonato Venezuelano. Afinal, a equipe do treinador Daniel Sasso venceu a Portuguesa-VEN, fora de casa, por 1 a 0. Aliás, a equipe também poupou algumas peças visando ao duelo no Brasil, contra o Corinthians. Assim, eles chegam na Neo Química Arena para tentar produzir a grande zebra da história da Libertadores, logo em sua primeira participação na história da competição.

CORINTHIANS X UNIVERSIDAD CENTRAL (VEN)

Copa Libertadores – segunda rodada da fase preliminar, jogo de volta

Data e horário: 26/2/2025, às 21h30

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay, Talles Magno e Yuri Alber. Técnico: Ramón Diaz.

UNIVERSIDAD CENTRAL: Miguel Silva; Melendez, Maicol Ruiz, Carrillo, Simarra; Cuesta, Gonzalez, Granko, Zapata; Solé, Charles Ortiz. Técnico Daniel Sasso.

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Richard Ortiz e David Fuentes (COL)

VAR: Keiner Jimenez (COL)