Com quatro laterais-esquerdos, Corinthians estuda uma saída do elenco

O Corinthians está muito próximo de anunciar a contratação do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. Ele é um pedido do técnico Ramón Díaz e também uma solução do clube para corrigir uma das dores de cabeça do elenco. Contudo, a chegada do argentino faz com que o Alvinegro tenha quatro jogadores do mesmo setor no plantel principal.