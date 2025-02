City prepara reformulação: sete jogadores fora dos planos de Guardiola

De acordo com informações da ‘Sky Sports’, sete jogadores já foram avisados de que não estão nos planos do treinador e podem buscar novos clubes: Ederson, John Stones, Mateo Kovacic, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Jack Grealish e Kevin De Bruyne.

O Manchester City prepara uma grande reformulação na próxima temporada. O técnico Pep Guardiola , que já renovou contrato com o clube, está confiante de que pode montar um time competitivo para brigar por títulos, mas, para isso, precisará liberar vários jogadores do elenco atual.

Guardiola reconhece a importância de cada um para os sucessos do City, mas acredita que já passaram do auge e não voltarão ao nível que apresentaram antes.

Enquanto isso, o clube já tem alvos no mercado de transferências. Entre eles estão o lateral da Juventus, Andrea Cambiaso, e o meio-campista do Torino, Samuele Ricci. O City já iniciou conversas com os agentes dos jogadores. Além disso, Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, também está na mira, mas enfrenta forte concorrência de outros gigantes europeus.

O City ocupa a 4ª posição da Premier League, com 44 pontos, e tem como principal objetivo buscar a classificação para a próxima Champions. Na atual edição, o time inglês acabou sendo eliminado pelo Real Madrid nos playoffs do mata-mata.