Chelsea x Southampton: onde assistir, escalações, arbitragem

Blues recebem o lanterna e buscam a vitória que vale a aproximação do G4 do Campeonato Inglês

O irregular Chelsea, que vem de duas derrotas, enfrentará nesta terça-feira, 25/2, pela 27ª rodada da Premier League Inglesa, o lanterna quase rebaixado Southampton. O jogo em Stamford Bridge será às 17h15 (horário de Brasília) em Stamford Bridge e é a chance do time londrino se redimir.

O Chelsea está na 7ª posição, com 43 pontos, enquanto o Southampton tem apenas 9 pontos, oito atrás do penúltimo colocado, e, na verdade, está apenas esperando a confirmação matemática do seu rebaixamento.