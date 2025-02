Chelsea goleia lanterna e entra no G4 do Campeonato Inglês

O Chelsea está de volta ao G4, pelo menos provisoriamente, do Campeonato Inglês. Afinal, nesta terça-feira, 25/2, em Stamford Bridge, o time londrino fez valer seu favoritismo e goleou o lanterna Southampton por 4 a 0. Nkunku, Pedro Neto, Colwill e Cucurella marcaram para o Chelsea, que assim chega aos 46 pontos, em quarto lugar na zona da Champions. Além disso, acaba com a série de três derrotas seguidas na competição.Porém, Manchester City e Newcastle, que jogam na rodada e estão com 44 pontos, podem ultrapassar o Chelsea se vencerem seus jogos nesta quarta-feira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como foi a goleada do Chelsea

O Chelsea foi incisivo no ataque desde o início. Já tinha criado duas grandes chances, com Palmer perdendo a melhor delas, e o goleiro Ramsdale salvando, antes de abrir o placar com Nkunku, aos 24 minutos. O Southampton até teve uma boa chance, com uma cabeçada de Onuachu.mas que o goleiro Jorgensen fez defesa incrível, se redimindo de um erro na derrota para o Aston Villa. Mas esse lance foi exceção. As oportunidades reais eram todas do Chelsea, que ampliou com uma belíssima jogada aos 24 minutos. Nkunku recebeu de Cucurella, ajeitou e rolou para Pedro Neto. Dentro da área, o português chutou com força no canto direito de Ramsdale. Aos 43, mais um gol: Pedro Neto cobrou uma falta da esquerda, e Colwill apareceu na área para cabecear, ganhando da zaga e fazendo 3 a 0.