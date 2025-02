CBF define data da primeira convocação da Seleção em 2025

A expectativa, é claro, fica pelo retorno de Neymar. O atacante ficou afastado por mais de um ano por causa de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em outubro de 2023. De acordo com apuração do J10 , o astro estará na lista do técnico Dorival Júnior .

A CBF marcou a data da primeira convocação da Seleção Brasileira em 2025. O técnico Dorival Júnior vai divulgar a lista dos convocados no próximo dia 7 de março, no Rio de Janeiro. O treinador, aliás, tem até a próxima sexta-feira (28) para definir a lista dos pré-selecionados, com até 50 jogadores. A listagem deve ser enviada à Fifa.

O Brasil enfrenta a Colômbia, no dia 20 de março, em Brasília, e a Argentina, no dia 25, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em quinto lugar com 18 pontos, a Seleção Brasileira tem a oportunidade de entrar no G4 em caso de vitória sobre os colombianos, que estão em quarto, com 19.

Por outro lado, novos tropeços nos confrontos diretos podem custar caro na disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. A Seleção, por exemplo, está perto do Paraguai, que ocupa o espaço da repescagem, com apenas um ponto a menos.

