Carioca 2025: veja datas, locais e horários das semifinais

A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) definiu, nesta terça-feira (25), os locais, datas e horários das semifinais do Campeonato Carioca. Em reunião na sede da entidade, os clubes e federação chegaram a um acordo e finalizaram os últimos ajustes para a fase decisiva da competição. O encontro foi mediado pelo vice-presidente de competições, Marcelo Vianna. A principal questão era o local da partida de ida entre Vasco e Flamengo. O Cruz-Maltino demonstrou interesse em jogar no Nilton Santos ao invés do Maracanã, local onde o rival atua frequentemete. O clube acredita que um estádio neutro pode ajudar. O Bepe esteve presente no encontro e ressaltou que liberaria o jogo no estádio caso os setores Norte e Sul fossem fechados. E assim foi feito.

Do outro lado, Fluminense vai mandar o jogo de ida contra o Volta Redonda no Maracanã, enquanto a partida de volta ficou com local indefinido. O clube da cidade do Aço, afinal, quer aguardar o resultado da partida de ida para confirmar se jogo será no Raulino de Oliveira. O Flamengo é o maior vencedor do torneio com 38 títulos. Logo na sequência, o Fluminense aparece na segunda posição, com 32 conquistas, o Vasco, por sua vez, soma 24 troféus da competição. O Volta Redonda, afinal, busca seu primeiro título do Carioca em sua história.

Semifinais do Campeonato Carioca: Ida:

– Vasco x Flamengo – 1/3 (sábado) – 18h – Estádio Nilton Santos

– Fluminense x Volta Redonda – 2/3 (domingo) – 18h – Maracanã Volta:

– Flamengo x Vasco – 8/3 (sábado) – 18h – Maracanã

– Volta Redonda x Fluminense – 9/3 (domingo) – 18h – local indefinido Arbitragem Além dos locais e horários, a Ferj também definiu os árbitros que vão apitar os duelos decisivos. Wagner Nascimento Magalhães vai dirigir a partida de ida do clássico entre Flamengo e Vasco, enquanto Bruno Arleu vai conduzir o duelo de volta. Na outra chave entre Fluminense e Volta Redonda, Yuri Elino e Alex Stefano, respectivamente.