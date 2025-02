Barcelona x El Nacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Barcelona e El Nacional decidem uma vaga à terceira fase eliminatória da Libertadores. Neste duelo de equatorianos, o Barcelona tem vantagem. Afinal, venceu fora de casa, em Quito, por 1 a 0. Assim, nesta quarta-feira, 26/2, às 21h30, no Monumental, em Guayaquil, tenta fazer valer o fator casa para garantir presença na próxima fase. O El Nacional (quarta maior torcida do país), caso vença por um gol, leva a decisão para os pênaltis. Vencendo por dois gols, avança. O vencedor deste mata-mata pegará o vencedor de Corinthians x Universidad Central da Venezuela (na ida, 1 a 1).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como está o Barcelona

Muito satisfeito com o comportamento do time na vitória do jogo de ida, o técnico Segundo Castillo não tem problemas de lesão ou suspensão e, assim, vai manter a escalação. Um dos destaques do Barcelona, o brasileiro Leonai Souza lembra que, embora jogue em casa e pelo o empate, a atenção precisa ser total. Afinal, o time tem mostrado algumas deficiências ofensivas.