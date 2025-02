Atlético: Hulk tem lesão confirmada e vira dúvida para a final contra o América

O atacante Hulk, do Atlético, tornou-se dúvida para as finais do Campeonato Mineiro, nos dias 8 e 15 de março, contra o América. O primeiro jogo da decisão será no Mineirão, com mando do Galo, e o jogo de volta ocorrerá no Independência. O jogador sofreu a lesão no último confronto.

Durante a partida contra o Tombense, Hulk dividiu uma bola com o adversário e ficou caído no gramado. Logo após, conversou com o médico Rodrigo Lasmar e, em seguida, acabou substituído.