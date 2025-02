‘Vai se arrepender’! Bruna Rotta ‘confirma’ fim de namoro com Rodrygo

Rotta usou novamente uma música do cantor Bad Bunny para abordar o tema. Desta vez, porém, optou por uma canção mais direta em tom de recado ao ex – em que se fala sobre seguir em frente e deixá-lo se arrepender.

A cada nova evidência do fim do namoro entre Rodrygo e Bruna Rotta fica mais notório que a decisão não ocorreu de uma forma amigável. Depois de compartilhar um conteúdo relacionado a brigas, especialmente de casais, a influencer divulgou um vídeo nesta terça-feira, 25, sobre término: “hora de esquecer”.

“Graças a Deus estou viva, só isso que importa. Eu me apaixonei 515 vezes, e contigo são 516! Isso já não é novidade. Hora de seguir, deixar para lá e esquecer. E um pouco mais para frente, eu volto a me apaixonar. Você sabe que eu gosto de estar assim: apaixonada. Mas…”, iniciou.

“Já nem quero competir. Você é linda(o), mas gosta de mentir, então fica na sua viagem, que quando pousar ninguém vai aplaudir. Um dia vai ficar velha(o), vai olhar pra trás e vai se arrepender. De que o mais real que teve na vida você deixou ir”. E completou: “Você perdeu”.

Término repentino

Bruna Rotta esteve presente no Santiago Bernabéu para acompanhar a classificação do Real Madrid sobre o City, pelos playoffs da Champions. Horas antes da partida, a influencer compartilhou um vídeo de “arrume-se comigo para assitir meu namorado jogar futebol” e, duas horas depois, voltou a postar conteúdos relacionados a ele no estádio.

Sabe-se que após a vitória do Real, o atacante recebeu amigos em casa para comemorar a classificação. Bruna, por sua vez, curtiu a noite com as amigas e não deu indícios de ter se encontrado com Rodrygo depois da partida.