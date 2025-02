Vasco perde Paulinho, suspenso, para duelo contra o Flamengo

Ao bater o Botafogo no último domingo (23), o Vasco garantiu vaga na semifinal do Carioca, onde enfrentará o Flamengo. Para este jogo, porém, o Cruz-Maltino terá um novo desfalque.

Afinal, o volante Paulinho sofreu o terceiro amarelo e está fora da partida de ida, que ocorrerá no sábado (1º de março), no Maracanã. Assim, o camisa 18 cumprirá suspensão automática no primeiro duelo do Clássico dos Milhões. Ele é, no entanto, a única baixa por acúmulo de cartões amarelos para o time do técnico Fábio Carille.