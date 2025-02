Santos analisa ofertas para novo patrocínio máster

Contrato com a Blaze termina em abril deste ano e empresa não vai cobrir as ofertas que o Peixe já recebeu

Com o fim do contrato com a Blaze se aproximando, o Santos terá um novo patrocínio máster. Afinal, a empresa decidiu não cobrir as ofertas que o Peixe já recebeu e, portanto, deixará o espaço nobre do uniforme em abril de 2025. A parceria se encerra após dois anos.

A Viva Sorte é a principal candidata a ocupar o espaço. Já patrocinadora das costas do uniforme, a empresa ajudou a trazer Neymar e investiu R$ 20 milhões no clube. Além disso, também pagou diretamente outros R$ 20 milhões ao camisa 10, que é seu embaixador.