Português: Porto tropeça em casa e se afasta da briga pelo título

Equipe sofre gol nos minutos finais contra o Vitória de Guimarães e vê Sporting e Benfica se distanciarem na luta pelo título / Crédito: Jogada 10

O Porto tropeçou em casa na partida de encerramento da 23ª rodada do Campeonato Português. Nesta segunda-feira (24), o time deixou escapar a vitória nos minutos finais e ficou no empate por 1 a 1 contra o Vitória de Guimarães e decepcionou seus torcedores no Estádio do Dragão. Fábio Vieira abriu o placar para os donos da casa, enquanto Umaro Embaló confirmou o empate para os visitantes. LEIA MAIS: Ceferin defende novo formato da Champions e celebra sucesso da competição

Dessa maneira, o Porto segue com uma campanha irregular no Campeonato Português e está mais distante da briga pelo título. Com o ponto somado nesta segunda-feira, o time chegou aos 47, com seis a menos que Sporting e Benfica, empatados na liderança.