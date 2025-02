Palmeiras avança em tratativas por Vitor Roque, mas operação é difícil

O Palmeiras avançou nas tratativas pela contratação do atacante Vitor Roque, do Barcelona e emprestado ao Betis, também da Espanha. A quatro dias do fim da janela de transferências no Brasil, o negócio terá desfecho – positivo ou negativo – em breve.

O jogador esteve em campo no último domingo (23) em vitória por 2 a 1 sobre o Getafe, fora de casa, pela 25ª rodada de La Liga. Ele, porém, só entrou aos 35′ da etapa complementar. Roque possui 33 jogos na temporada, com sete gols anotados pelo Betis.

Caso acerte com o Verdão, seria o sexto reforço do time de Abel Ferreira para 2025. Antes, chegaram os defensores Bruno Fuchs e Micael, além do volante Emi Martínez e os atacantes Facundo Torres e Paulinho. A equipe se prepara para a disputa do Mundial de Clubes, que ocorrerá entre os meses de junho e julho. O Palmeiras está no Grupo A, ao lado de Porto (POR), Al Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA).