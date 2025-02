Neymar brinca com provocação de MC Hariel e exalta parceria com Memphis

Com bom humor, craque afirmou que cantor estará torcendo para Corinthians e Santos não se enfrentarem no Paulistão

Presidente do time da FURIA na Kings League, Neymar compareceu ao draft da competição nesta segunda-feira (24) e brincou com uma situação envolvendo MC Hariel. O cantor gravou um vídeo mostrando o dedo do meio para o jogador, quando ele era substituído no clássico entre Corinthians e Santos. O craque aproveitou para brincar com o fato.

“Depois do último jogo contra o Corinthians, ele mostrou o dedo do meio para mim quando eu estava saindo. Já guardei, botei aqui no bolso e falei ‘calma, garoto, que a sua hora vai chegar’. Desde já, Hariel, torce para não ter Corinthians e Santos no Paulista, tá?”, provocou.