Narrador da Band é acusado de transfobia contra Erika Hilton por comentário em rede social

Após repercussão negativa, conta no X, antigo Twitter, foi excluída; Narrador também desativou conta no Instagram

Sérgio Mauricio, narrador de Fórmula 1 na Band , está sendo acusado de transfobia após um comentário nas redes sociais no último domingo (23) sobre a deputada federal Erika Hilton. No entanto, ele alega que não é o dono do perfil.

Após a repercussão negativa sobre o comentário, a conta foi excluída. No entanto, de acordo com a Folha de São Paulo, o narrador afirmou que não foi ele quem fez o comentário na rede social.

“Não é a primeira vez que pessoas de forma maliciosa criam perfis falsos e/ou reproduzem falas inverídicas usando a minha imagem. Não conheço e nada tenho contra ou a favor da deputada Erika Hilton. Fiquei sabendo disso através da minha chefia. O mais incrível é que tenho que me defender disso. Estou tomando as providências jurídicas.”

Vale ressaltar, portanto, que o perfil, além do nome também tinha a foto de Maurício, contava com mais de 30 mil seguidores e além disso, tinha fotos de bastidores das transmissões da Band com frequência. Aliás, além da conta no X, o perfil do narrador no Instagram também está desativado.