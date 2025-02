Loide acerta com o Vasco e inicia viagem para o RJ; veja valores

Tem mais reforço chegando no Vasco! O Alanyaspor (TUR) liberou e o atacante Loide Augusto já iniciou seu processo de ida para o Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (24), sendo, então, o provável sétimo reforço do time carioca para 2025.

Após bastante tempo de negociação, a equipe turca aceitou a proposta cruz-maltina e deu o OK para a liberação do atacante. O mesmo já deixara clara sua vontade em defender o Gigante da Colina em lives realizadas em sua conta no Instagram. Loide, então, assinará com o Vasco por três temporadas (até o fim de 2027).