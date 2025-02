La Liga veta transferência de Vitor Roque ao Palmeiras

Vitor Roque não vai voltar ao futebol brasileiro, pelo menos nesta janela de transferências. Nesta segunda-feira (24), a La Liga, federação espanhola, não autorizou a transferência do atacante por questões burocráticas. O Palmeiras, aliás, chegou a um acordo com o Barcelona para contratar o jogador. A informação sobre o veto foi do jornalista espanhol Gerard Romero.

De acordo com o protocolo da entidade, Vitor Roque, que está emprestado ao Real Betis até o meio do ano, precisaria ser “devolvido” ao Barcelona com a janela da Espanha aberta para concretizar a rescisão de contrato. No entanto, a janela está fechada neste momento.