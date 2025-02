Fluxo contrata ex-Palmeiras para disputa da Kings League Brasil; Draft ocorre nesta segunda

Ex-jogador também participará do processo de escolha dos outros atletas que formarão o time da Fluxo na liga

O ex-jogador Zé Roberto participará da primeira edição da Kings League Brasil como um dos representantes da Fluxo, nova parceira do campeonato. A empresa se tornou uma das grandes a abraçar o projeto e aderir aos atrativos da liga que tem movimentado o cenário esportivo nacional e internacional.

A primeira aparição de Zé Roberto na nova função acontece nesta segunda-feira, 24, na cerimônia de draft da liga. A fim de contribuir com sua vasta experiência, o ex-jogador participará do processo de escolha dos atletas que vão formar o time do Fluxo na disputa nacional.