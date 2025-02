Colombianos dominam assistências no Fluminense no ano; entenda

Uma curiosidade cerca este início de ano do Fluminense. Afinal, dos 13 gols anotados no Campeonato Carioca, somente sete contaram com assistências – todas de jogadores colombianos.

Na partida contra o Bangu, no último domingo (23), em vitória por 3 a 2, apenas um dos gols contou com assistência. Kevin Serna, autor também de um dos gols, foi quem assistiu Canobbio no segundo tento tricolor. Assim, ele chegou a dois passes resultados em gols no ano – o outro foi em jogo contra a Portuguesa (vitória por 3 a 1, pela quarta rodada da Taça Guanabara).