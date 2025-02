Coleção de Neymar em parceria com astro da NBA chega ao Brasil; veja detalhes e preços

A chuteira de Neymar Jr.

O ídolo santista também usou a FUTURE 8 Creativity Pack no desfile do último domingo, 23, na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, pela última rodada do Paulistão. A chuteira se destaca no gramado pelo cabedal em laranja vibrante com detalhes em violeta, rosa e hortelã.

A chuteira passou por uma idealização do uso de uma tecnologia capaz de dar liberdade para realizar movimentos explosivos. Sendo assim, o modelo apresenta as tecnologias FUZIONFIT³ de ajuste adaptável em combinação de LYCRA elástica, 3D Fuzionpods e PWRTAPE, capaz de oferecer conforto contínuo.

O preço da chuteira de campo FUTURE 8 Ultimate Crativity Unissex é de R$ 1.499,99 no site oficial – mesmo valor da versão FUTURE 8 Ultimate, a mais vendida até o momento. Já o modelo MATCH do Society custa R$ 699,99.

Tênis LaMelo Ball

Já o MB.04 Creativity Pack do armador da NBA apresenta design marcante à base de amortecimento NITROFOAM responsivo. O tênis também leva detalhes que já fazem parte das colaborações entre PUMA e jogador, como as frases “1 OF ONE”, “RARE” e “NOT FROM HERE”, junto ao ‘fogo’ no calcanhar.

A versão tênis de basquete MB.04 Creativy Pack Unissex custa R$ 1.299,99 no site oficial da PUMA.

