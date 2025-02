Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande na Copa do Rei da Espanha. Nesta terça-feira (25), Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam às 17h30 (de Brasília), pelo jogo de ida do principal torneio mata-mata do futebol espanhol. A bola rola no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha. O segundo duelo está marcado somente para o dia 2 de abril, em Madri. Quem avançar enfrentará Real Sociedad ou Real Madrid. A final será em jogo único e campo neutro.

Como chega o Barcelona

O Barcelona faz uma temporada empolgante sob o comando do técnico Hansi Flick. Líder do Campeonato Espanhol, o time catalão conquistou a classificação direta para as oitavas de final da Champions, onde vai enfrentar o Benfica, e também está na briga pelo título da Copa do Rei. Além disso, o time já conquistou a Supercopa da Espanha, quando goleou o Real Madrid na decisão.

Para chegar nesta semifinal da Copa do Rei, o Barcelona passou por Valencia, Betis e Barbastro.

Contudo, o Barça pode ter uma baixa importante para o jogo desta terça-feira. Isto porque após os ferimentos sofridos no pé esquerdo na partida contra o Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol, Lamine Yamal não participou do treinamento com o restante do elenco e é tratado como dúvida para o clássico.