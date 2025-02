Angileri chega ao Brasil e Corinthians aguarda exames para anunciar o lateral

Argentino, vindo do Getafe, já está no país e deve ser o primeiro reforço do Timão na temporada. / Crédito: Jogada 10

O Corinthians está muito próximo de anunciar a sua primeira contratação para a temporada. O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri chegou ao Brasil nesta segunda-feira (24) e realizará exames médicos para fechar negócio com o Timão O argentino de 30 anos chega do Getafe, sem ter muitas oportunidades no clube espanhol, onde não atua há nove meses. Após um interesse por um empréstimo, o jogador deve rescindir o contrato com os Azulones e ficar livre para assinar com o Corinthians.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ainda sem o negócio concretizado, o diretor executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, falou sobre a chegada do jogador. O dirigente destacou que há o interesse do Timão no lateral, mas que não poderia comentar sobre algo que ainda não está concretizado.