Neymar faz golaço olímpico contra a Inter de Limeira

Atacante marcou gol antológico em Limeira. Foi o segundo do Santos na partida. Craque também distribuiu duas assistências

Neymar fez mágica novamente. O camisa 10 marcou um gol olímpico antológico, durante a partida entre Santos x Inter de Limeira. As equipes duelam no estádio Major Levy Sobrinho, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.