Mirassol x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O Palmeiras vive um drama neste domingo, 23/2, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. Com 20 pontos, está em terceiro lugar no grupo e somente se vencer terá alguma chance de classificar-se para as quartas de final e disputar o tetracampeonato. Porém, além de vencer fora de casa contra o Mirassol, precisará que a Ponte Preta não vença o seu jogo contra o Bragantino. O duelo está programado para às 18h30 (de Brasília).

A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. E ela começa bem antes, às 17h, com César Tavares no comando e na narração.