Lamine Yamal, do Barcelona, ironiza ao mostrar meia cheia de sangue: ‘Não é falta’

Lamine Yamal está descontente com a arbitragem no futebol espanhol. Afinal, no jogo entre Las Palmas x Barcelona, que ocorreu no último sábado (22), o jogador levou um pisão de um adversário e postou o resultado do lance nas redes sociais, com um vídeo em que mostra sua meia encharcada de sangue. No entanto, o árbitro não marcou falta.

O lance ocorreu aos 14 minutos do segundo tempo, quando Álex Muñoz e Essugo impediram a progressão de Yamal, que ficou caído no chão. No entanto, Adrian Cordero Vega, que apitou o prélio, não marcou falta e mandou o jogo seguir.